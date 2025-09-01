G.saray, U.Çakır’ı transfer etmeyi planlıyor

GALATASARAY TRANSFERDE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞIYOR

Süper Lig takımlarından Galatasaray, transfer döneminde önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor camiasına veda paylaşımı yaparak bu süreçteki hislerini dile getirdi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN VEDA MESAJI

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kendisini takımda tutmak için ciddi bir teklif sunduğunu belirtti. Ancak yeni bir kariyer plânlaması yapmak için izin istediğini ifade etti. Çakır, “Başkanımız maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulundu. Ancak gerek ailem gerek ben artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine samimi şekilde ifade ettim” dedi.

TRABZONSPOR’A TEŞEKKÜR

Uğurcan, bordo-mavili kulüpten ayrılan bir sporcu için bunun kolay olmadığını vurguladı. “Trabzonspor’dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden milli kaleci, “Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim” dedi. Ayrıca, “Bu arma kalbimde daima özel bir yerde olacak. Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu. Dilerim bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim” şeklinde konuştu.