G.saray Yöneticisi Sakatlık Geçiriyor

GALATASARAY YÖNETİMİNDE SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray yönetiminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı üzücü sakatlık nedeniyle ameliyata alınıyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hatipoğlu’nun aşil tendonunun koptuğu bildiriliyor. Sakatlığın ardından hemen sağlık ekiplerine başvuran Hatipoğlu’nun, bugün operasyon geçireceği ifade ediliyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Tedavi sürecinin ardından bir süre istirahat etmesi beklenen deneyimli yöneticinin, camiada pek çok kişi tarafından geçmiş olsun mesajları aldığı öğreniliyor.