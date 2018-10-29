G.Saray’a Belhanda’dan kötü haber

Galatasaray’a kötü haber geldi. Derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte Belhanda’nın sakatlanması takımı zor duruma düşürdü.

Galatasaray’da sakatlar kervanına Belhanda da eklendi. Mariano ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Tablo ürkütücü olsa da 9 eksikten 5’i önümüzüdeki hafta Aslantepe’de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişebilir.

Sarı-Kırmızılılar’da sakatlık kabusu sürüyor… Emre Akbaba ile başlayan sakatlar kervanına, Feghouli, Fernando, Onyekuru, Serdar Aziz, Nagatomo ve Eren Derdiyok eklenmişti. Dün Belhanda da sakatlandı. Galatasaray’ın Faslı 10 numarasının ilk yarıda tansiyonu düştü ve denge kaybı yaşadı.

Kendini zorlamasına rağmen maça devam edemeyen Belhanda, mecburen oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dün karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Mariano ise bir pozisyonda yaptığı hamle sonrası sarı kart gördü. Bu sarı ile cezalı duruma düşen Mariano, kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı’nda Cuma günü oynanacak kritik 90 dakika öncesi Galatasaray’da özellikle sağlık heyetini oldukça yoğun saatler bekliyor. Şu anda Galatasaray’da 9 eksik var. Ancak bu isimlerden 5’inin Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.

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