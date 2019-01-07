G.Saray’a Tolgay’dan şok cevap

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, son kararını verdi.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar’ın ardından transferde rotayı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan’a çevirirken, iki futbolcuyla da anlaşma sağladı, işi beklemeye aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor.

Serdar Aziz yıllık 2 milyon euro garanti para alırken, lig ve Avrupa’daki her galibiyete 15, beraberliğe de 5 bin euro prim kazanıyor.

Tolgay da siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.6 milyon euro kazanıyor.

Futbolcuların yüksek maaşları Finansal Fair Play kıskacındaki iki kulüp için oldukça yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim transfer için acele etmiyor.

Bu iki ismi er ya da geç bonservissiz, takas ya da çok düşük bir miktara transfer edeceğini öngören Fenerbahçe, iki futbolcuyla anlaşma sağlayarak büyük bir kozu eline aldı.

Oyuncular artık kulüplerin anlaşmasını bekleyecek. Serdar Aziz’den kendi bonservis sorununu çözmesi istendi.

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