G.Saray’da flaş Nagatomo kararı

Galatasaray’ın Shalke ile karşılaşması sırasında akciğer sönmesi yaşayan Nagatomo için son karar verildi.

Japon sol bek için kararı göğüs cerrahisi uzmanlarına bırakan sarı-kırmızılılar, yazılı tıbbi rapor gelirse Nagatomo’yu sahaya sürecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 24 Ekim tarihinde oynadığı Schalke 04 maçında göğsüne gelen sert top nedeniyle akciğer sönmesi yaşayıp operasyon geçiren Yuto Nagatomo için tüm insiyatifi göğüs cerrahisi uzmanlarına bıraktı.

Akciğerine tüp takılan Nagatomo, bir an önce takıma katılmak ve milli takım arasından sonra formak giymek istese de sarı – kırmızılılar acele etmeme kararı aldı.

Buna göre Galatasaray Kulübü, Nagatomo’yu gööğüs cerrahlarına emanet etti. Onların onayı olmadan Nagatomo sahaya sürülmeyecek, yazılı tıbbi rekor beklenecek.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Cerrahların onayı ve futbol oynamasına adına verilecek raporun ardından Nagatomo, Galatasaray formasına kavuşacak. Ancak Japon sol bek için hedef 23 Kasım’daki Konyaspor karşılaşması değil. Nagatomo’nun 2 Aralık tarihinde oynanacak olan Beşiktaş derbisinde görev alacak duruma gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Yuto Nagatomo ayrıca gerekli izin verilirse Şampiyonlar Ligi’nde 28 Kasım’da oynanacak olan Lokomotiv Moskova karşılaşmasının kadrosuna da alınacak.

HÜRRİYET