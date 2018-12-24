G.Saray’da Muslera şoku

Muslera ile ilgili sarı-kırmızılı kulüp kara kara düşünmeye başladı.

Galatasaray’da forma giyen file bekçisi Muslera ile ilgili sarı-kırmızılı kulüp kara kara düşünmeye başladı.

Galatasaray, PFDK’dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.

Muslera’nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray’ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylının dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten…

32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15’ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor…

İŞTE O RAPOR:

2014-2015 – %76

2015-2016 – %72

2016-2017 – %70

2017-2018 – %69

2018-2019 – %66

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