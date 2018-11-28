G.Saray’dan flaş karar! Katılmayacak

Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili açıklamanın ardından Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Toplantılarına katılmama kararı aldı.

Kulüpler Birliği, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etmesinin ardından Galatasaray’dan flaş bir karar geldi. Bundan böyle Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı alan Sarı-Kırmızılılar uzun vadede birlikten ayrılmayı dahi düşünüyor.

Galatasaray konuyla ilgili resmi açıklamayı ise kısa süre içinde yapacak. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacağı için Kulüpler Birliği açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etmişti…

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