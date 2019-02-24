G.Saray’ın ilk 11’i belli oldu

Galatasaray'ın Akhisarspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'i belli oldu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için açıklama geldi. Galatasaray’ın Akhisarspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11’i belli oldu.

Galatasaray’ın 11’i:

Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Emre,Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Galatasaray – Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

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