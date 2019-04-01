G.Saraylı oyuncu Beşiktaş’a transfer oluyor

- Reklam -

Galatasaray’da forma giyen golcü oyuncu Eren Derdiyok’un Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray ile bağlarını koparan Eren Derdiyok bedavaya Beşiktaş’a imza atmak üzere.

Beşiktaş yeni sezonda öncelikle forveti sağlama alacak.

Burak Yılmaz’a alternatif bir futbolcu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim Cenk Tosun ve Vedat Muriqi’nin ardından bu kez de menajeri tarafından önerilen Eren Derdiyok’u da listesine aldı. Bu oyuncunun G.Saray’la sözleşmesi Mayıs’ta bitiyor.

Galatasaray tarafından gözden çıkarılan ve 2. yarı kadro dışı kalan Eren Derdiyok’un Beşiktaş’a yararının dokunacağına inanan yönetim bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Yeni sezonda küçülmeyi düşünen ve bu nedenle astronomik transferlerden kaçınacak olan yönetim Eren Derdiyok’la makul bir rakam istemesi durumunda masaya oturacak.

Beşiktaş Yönetimi’nin Eren Derdiyok dışında Cenk Tosun ve Vedat Muriqi alternatiflerini de masaya yatıracağı ve ondan sonra karar kılacağı öğrenildi. Bu arada Eren’in Beşiktaş’tan gelecek olan bir teklife hayır demeyeceği öne sürüldü.

TAKVİM