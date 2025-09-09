G. Tekin Zengin Olup Olmadığını Açıkladı

GÜRSEL TEKİN’İN MAL VARLIĞI İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, hakkında gündeme gelen mal varlığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekin’e, “Gerçekten bu kadar zengin misiniz?” şeklinde bir soru yöneltildi. TV100 canlı yayınına telefonla bağlanan Gürsel Tekin, “Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık, bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla… Kıskanmayın bir gün sizin de olur” ifadeleriyle yanıt verdi.

HAYAT HİKAYESİ VE SİYASİ KARIYERİ

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964’te Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini tamamlayamadı. 1980’lerde İstanbul’a taşınarak garsonluk gibi farklı işlerde çalıştıktan sonra siyasete yöneldi. CHP bünyesinde uzun yıllar boyunca Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Sekreterlik gibi önemli unvanlar üstlendi. Tekin’in mal varlığının, milletvekilliği ve siyasi kariyeri boyunca kazandığı gelirlerle şekillendiği düşünülüyor.

RESMİ BEYANLAR VE MAL VARLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ancak, resmi beyanlar dışında Tekin’in servetine dair net bir rakam ya da ek varlık bilgisi kamuoyuna sunulmadı. Bu durum, mal varlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar doğuruyor. Tekin’in uzun yıllara dayanan siyasi kariyeri boyunca elde ettiği gelirlerin, sahip olduğu mal varlığı üzerinde etkili olup olmadığı merak ediliyor.