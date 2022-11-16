Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

G20 Sonuç Bildirgesi’nde, “Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması’ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli” ifadelerine yer verildi.

Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre;

– Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.

– Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.

– Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması’ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.