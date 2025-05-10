G7 Dışişleri Bakanları Gerilim Düşürsün

G7 ÜLKELERİNDEN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A ÇAĞRI

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan ve Pakistan’a yönelik ‘gerilimi düşürme’ çağrısı yaptı. Yayımlanan ortak açıklamada, “Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. G7 ülkeleri, Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin endişelerini dile getirerek, her iki tarafın da durumun ciddiyetini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

TERÖR SALDIRISI ŞİDDETLE KINANDI

22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam’da gerçekleşen terör saldırısı, G7 ülkeleri tarafından “şiddetle kınandı”. Açıklamada, Hindistan ve Pakistan’a azami itidal çağrısında bulunuldu. Askeri gerilimin artması, bölgesel istikrar için büyük bir tehdit oluşturuyor ve her iki tarafın sivillerinin güvenliği hakkında derin endişeler ifade ediliyor.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

G7 ülkeleri, barışçıl bir çözümü desteklediklerini belirterek, “Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. Ayrıca, olayları yakından izlemeye devam edeceklerini ve her zaman diplomatik çözümleri destekleyeceklerini vurguladılar.