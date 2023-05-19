G7 Liderler Zirvesi başladı

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya'nın katıldığı G7 Zirvesi başladı.

G7 Zirvesi, Japonya’nın Hiroşima kentinde başladı. Zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya katılıyor.

21 Mayıs`a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

1945`te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.