G7 Liderlerinden Kiev’e Kalıcı Destek Mesajı

G7 LİDERLERİNDEN UKRAYNA’YA DESTEK

G7 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin öncülüğünde Kiev’e yönelik destek bildirisini onayladı. İtalya’nın paylaştığı Ortak Bildiri, Ukrayna’ya “kalıcı destek” verilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. Bildiride, “G7 liderleri olarak, Ukrayna’ya olan kararlı desteğimizi gerektiği sürece devam ettireceğimizi teyit ediyoruz. Ukrayna’nın egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve yeniden inşası için verdiği mücadeleye katkıda bulunarak dayanışma içindeyiz” ifadeleri yer alıyor.

RUSYA’NIN SALDIRGANLIĞINA DİKKAT

Bildiride, Rusya’nın saldırganlığının dünya üzerindeki savunmasız insanlar üzerindeki etkisinin önemine de vurgu yapıldı. Ayrıca, G7 liderleri, Ukrayna’nın zayıflatılması durumunda uluslararası güvenliğin de risk altında olacağını belirterek, bu konunun ne kadar önemli olduğunu ifade etti. G7’nin, Ukrayna ile dayanışma içinde olmasının yanı sıra diğer uluslararası meselelerde de iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

BİLDİRİDE YER ALAN EK İFADELER

Bildirinin devamında, G7 ülkelerinin, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine bağlı kalma taahhütleri de yer aldı. Bu bağlamda, G7’nin, tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için bu tür iş birliklerinin kritik bir rol oynadığı ifade edildi.