G7 Zirvesi’nde Savaş Gündemde Olacak

G7 ZİRVESİ’NDE SAVAŞ GÜNDEMİ

G7 Zirvesi, Kanada’da liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. Ancak bu zirveyi etkileyen savaş, beklenilen türden bir çatışma değil. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş ve Donald Trump’ın ABD’nin ticaret ortaklarına karşı başlattığı gümrük vergisi savaşı var. Alberta’daki Rocky Dağları’nda düzenlenecek bu üç günlük buluşmanın odak noktası, kaçınılmaz olarak Orta Doğu ile ilgili konular olacak. İsrail’in İran’a saldırma kararı, G7 liderlerini diğer konulara ayıracakları zamanı azaltmaya zorlayacak ve bu çatışmanın nasıl yönetileceğine yoğunlaşmalarına neden olacak. Tıpkı önceki zirvelerde olduğu gibi, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Kanada ve Japonya ile birlikte ABD’yi etkilemeye çalışacak. İsrail’in saldırılarını açık bir Amerikan onayı olmadan başlatmış olsa da, üzerindeki gerçek baskı ABD Başkanı Donald Trump’tan gelecek.

GLOBAL GÜVENLİK RİSKLERİ

Liderler, çatışmanın büyümesi halinde ortaya çıkabilecek olan küresel güvenlik ve ekonomik risklerin farkında. Bölge ülkelerinin daha büyük bir savaşa sürüklenmesi ve bunun getireceği yüksek petrol fiyatları, bu risklerin başında geliyor. Ancak liderlerin ortak bir tutum oluşturması zorlaşıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, itidal ve gerilimi azaltma çağrısı yaparken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, İsrail’in saldırılarını “tahammül edilemez” ve “son derece üzücü” şeklinde değerlendirdi. Donald Trump ise bu saldırıları “mükemmel” sözleriyle övüyor. Bu gelişmeler, yeni Kanada Başbakanı Mark Carney’nin zirveye dair planlarını etkiliyor. Carney, Kananaskis’teki dağlık alanda yapılacak zirveyi G7’nin 50. yılını kutlayacağı huzurlu bir buluşma olarak düşünmüştü. Amacı Trump ile bir tartışmaya girmemekti. Hazırladığı gündem, enerji güvenliği, maden tedarik zincirlerinin korunması gibi tartışma yaratmayacak konularla doluydu.

KOLAYLIKLA UZLAŞILAMAYAN TUTUMLAR

Başbakan Carney, Trump’ın gönlünü hoş tutmak için belki Kananaskis Golf Kulübü’ne bir ziyaret düzenleyecek. Bu ihtiyatlı planların arkasında, yıllık zirvelerin hala anlamlı olup olmadığına dair bir temel soru yatıyor. Trump, ikili pazarlıkları tercih eden bir lider, bu zirve ise onun dünyadaki ilk ciddi test olacak. Diğer altı lider, Trump’ın dikkat çekmek için yeni bir kriz çıkarıp çıkarmayacağını ya da daha “devlet adamı” bir imaj çizeceğini merak ediyor. Center for Strategic and International Studies’ ten Max Bergmann durumu şöyle özetliyor: “Artık ‘Bu gergin bir aile buluşması mı?’ sorusunu sormuyoruz. Bu zaten öyle. Asıl soru şu: Bu hâlâ bir aile mi?” Zirvede, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Merz ve Japonya Başbakanı Ishiba gibi yeni yüzler de yer alacak. Diğer davetli liderler tartışma yaratmak için değil.

TİCARET POLİTİKALARI VE UKRAYNA MESELESİ

G7’nin en derin fikir ayrılıklarından biri Trump’ın ticaret politikasıyla ilgili olacak. G7, 1970’lerde küresel ekonomik krizlere cevap bulmak amacıyla kurulan dünyanın en zengin sanayi ülkelerini içeren bir kulüp. Ancak şimdi üyelerinden biri, yıkıcı gümrük tarifeleriyle sorun yaşıyor. Diğer liderler Trump’a, Çin ile mücadele ederken müttefikleri cezalandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini anlatacak. Atlantic Council’den Josh Lipsky bu konudaki görüşlerini şöyle belirtiyor: “Eğer Çin ile iş birliği yapmayı konuşuyorsak, o zaman bu iş birliğinde yer alan bir ülke diğerlerine ekonomik zarar verirse bu tür bir ittifaka nasıl sahip olabiliriz?”

Zirvede kritik başlıklardan biri de Ukrayna olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, oturumlara katılacak. Müttefikler, Rusya’ya daha fazla ekonomik baskı uygulanması gerektiğini düşünüyor. Bu baskının ilk adımı, Rus petrolünün dünya genelindeki satış fiyatını daha da düşürmek olacak. Daha önce, Batılı ülkeler, Rus petrolünün varil fiyatına 60 dolarlık bir tavan uygulamıştı, şimdi ise Avrupa Komisyonu bu sınırın 45 dolara çekilmesini istiyor. Ukrayna, 30 dolarlık bir sınır öneriyor. Ancak Trump’ın bu konudaki tutumu net değil. İkinci adımda ise yeni yaptırımlar gündeme gelecek. Avrupa Komisyonu, enerji gelirlerini ve bankacılık sistemini hedef alan yeni yaptırım paketi önerdi. Sonuç olarak, bu hafta G7 Zirvesi, “özgür dünyanın direksiyonundaki komite” olarak değerlendirilen bu kulübün hâlâ etkin olup olmadığını ortaya koyacak.