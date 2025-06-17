G7 Zirvesi’nden Erken Ayrılacak Trump

TRUMP’IN G7 ZİRVESİ’NDEN ERKEN AYRILIŞI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’da meydana gelen gelişmeler nedeniyle Kanada’daki G7 Zirvesi’nden erkenden ayrılacağını belirtti. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgede tansiyonu artırırken, Beyaz Saray tarafından Trump’ın programı hakkında yeni bir bilgi verildi.

BAŞKANIN ZİRVE KATILIMI

Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi’ni başarılı bir şekilde geçirdiğini belirtti. “Başkan Trump, G7 Zirvesi’nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ve Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak, Başkan Trump Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet başkanlarının akşam yemeğinin ardından bu gece zirveden ayrılacak” ifadeleri ile durumu açıkladı.