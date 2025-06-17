G7 Zirvesi’nden Erken Ayrılacaklar

TRUMP’IN G7 ZİRVESİ’NDEN ERKEN AYRILIŞI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’da meydana gelen gelişmelerden ötürü Kanada’daki G7 Zirvesi’ni erken terk edeceğini bildirdi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılar, bölgedeki gerilimi artırırken, Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama yapıldı.

TRUMP’IN ZİRVETEN AYRILIŞ NEDENİ

Sözcü Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın G7 Zirvesi’nde verimli bir gün geçirdiğini ve Birleşik Krallık ile Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladığını belirtti. Leavitt, “Ancak, Başkan Trump Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet başkanlarının akşam yemeğinin ardından bu gece zirveden ayrılacak” şeklinde bilgiler verdi.

ORGANİZASYON VE GÜNDEM

Trump’ın erken ayrılışı, zirvenin diğer katılımcılarını da etkileyebilecek bir durum olarak öne çıkıyor. Orta Doğu’daki gelişmeler, uluslararası diplomasi bağlamında önemli bir yer tutarken, Trump’ın bu konudaki yaklaşımının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.