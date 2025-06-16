G7 Zirvesi, Savaşla Gündem Olacak

G7 ZİRVESİ’NDE ORTA DOĞU’NUN ETKİSİ

Kanada’nın liderlerin katılımıyla düzenleyeceği G7 Zirvesi, beklenmedik bir savaş gündemi ile karşı karşıya. Zirvenin ana maddeleri arasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi savaşları bulunuyor. Ancak, bu üç günlük toplantının merkezinde Orta Doğu’daki gelişmelerin yer alması kaçınılmaz.

İSRAİL’İN SALDIRILARI LİDERLERİ ETKİLİYOR

İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahale planları, G7 liderlerinin diğer konulara ayıracakları zamanı azaltıyor ve bu meselenin nasıl ele alınacağına odaklanmalarına yol açıyor. Geçmiş zirvelerde olduğu gibi İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ABD’yi bu konuda etkilemeye çalışacak. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun saldırıları, açık bir Amerikan onayı olmadan başlamış olsa da, tek gerçek baskı unsuru ABD Başkanı Donald Trump. Liderler, bölgedeki potansiyel bir savaş ve bunun sonucu olabilecek yüksek petrol fiyatlarının yaratacağı küresel güvenlik ve ekonomik tehditlerin farkında. Ancak ortak bir tutum oluşturmakta zorlanabilirler.

LİDERLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerilimi düşürme çağrısında bulunuyor. Japonya’nın Başbakanı Shigeru Ishiba, İsrail’in eylemlerini “tahammül edilemez” olarak tanımlarken, Donald Trump ise bu saldırıları “mükemmel” olarak nitelendiriyor. Tüm bu durum, Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney’nin zirve ile ilgili planlarını değiştirdi. Carney, bu buluşmayı G7’nin 50’nci yılını kutlayacağı özel bir toplantı olarak düşünmüştü.

KANADA’NIN STRATEJİK YAKLAŞIMI

Başbakan Carney, Trump ile tartışmalara girmemek için enerji güvenliği, maden tedarik zincirleri ve dijital dönüşüm gibi tartışma yaratmayacak konulara ağırlık vermeyi planlarken, zirve sonunda ortak bir bildiri yayınlamaktansa liderlerin kısa eyleme yönelik açıklamalar yapmasına karar verdi. Kanada, önceki G7 zirvesinin hatıralarını göz önünde bulundurarak büyüyen gerilimleri azaltmayı amaçlıyor.

İKİLİ ANLAŞMALAR MI, YOKSABİRLİK MI?

Trump, çok taraflı anlaşmalar yerine ikili ticari ilişkileri tercih eden bir lider olarak, bu zirvenin önemli bir testi haline geliyor. Diğer liderler, Trump’ın belli bir kriz çıkarmaktan kaçınacağını ve daha fazla devlet adamı gibi bir tavır sergileyip sergilemeyeceğini merak ediyor.

UKRAYNA MESELESİ ZİRVENİN GÖBEĞİNDE

Ukrayna’nın durumu da zirvede belirleyici bir konu olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, oturumlara katılacak. Şu anda, müttefikler Rusya’ya daha fazla baskı uygulamak için çalışıyor. Bu baskının ilk adımı, Rus petrolünün fiyatını aşağı çekmek olabiliyor. Avrupa Komisyonu, bu konu için yeni yaptırımlar ve ekonomik stratejiler geliştiriyor.

Böylece, bu G7 Zirvesi, sadece gündem maddeleriyle değil, liderler arasındaki dinamiklerle de dikkat çekiyor. Bu hafta, G7’nin global alanda etkili olup olmadığını gösterecek bir sınav niteliğinde olacak.