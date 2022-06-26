G7 ZirveSİ, Almanya Başbakan Olaf Scholz’ın konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.

Zirve dolayısıyla Almanya’da bulunan G7 üyesi ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’nın liderleri ile davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Elmau Sarayı’na geldi. Almanya Başbakanı Scholz, eşiyle birlikte liderleri Elmau Sarayı’nda önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Karşılamanın ardından Başbakan Scholz ve aralarında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un da bulunduğu konuk başkanlar, G7 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda kendilerine ayrılan yere geçti.

Karşılamanın ardından liderler, “Küresel Ekonomi” başlığını taşıyan zirvenin ilk oturumuna katılacak. Zirvenin ikinci oturumu “Altyapı ve Yatırım Ortaklıkları” olacak.

İlk oturumların ardından ikili görüşmelerde bulunacak liderler, daha sonra “Yurt Dışı ve Güvenlik Politikası” adlı üçüncü oturuma katılacak. Zirvenin ilk günü, kültürel etkinlik ve G7 liderler yemeği ile son bulacak.

Zamanlamasıyla dikkati çeken G7 Liderler Zirvesi, NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasını müzakere edeceği ve İspanya’nın başkenti Madrid’de 28-30 Haziran’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hemen öncesi gerçekleşiyor.

ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE SONUÇLARI

G7 Liderler Zirvesi’nin ana gündemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarını takip eden ekonomik şoklar olacak.

G7 liderlerinin, Elmau Sarayı’nda, Ukrayna’yı desteklemek ve Moskova üzerindeki baskıyı artırmak konusunda “birlik içinde” hareket etmesi bekleniyor. Bunun yanında zengin ülke liderlerinin, Rus enerjisine daha fazla yatırım uygulayarak ülkelerindeki enflasyonu artırabilecek ve halkın satın alma gücünü olumsuz etkileyecek yaptırımlardan kaçınması öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), “benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi” konusunda defalarca uyarıda bulunurken, G7 liderlerinin, gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması bekleniyor.

Zirvede bu yıl enerji güvenliği, altyapının geliştirilmesi, aşı eşitliği gibi konulara da odaklanılması ve yeni taahhütlerde bulunulması öngörülüyor.