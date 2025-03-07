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Gabar’da Günlük Petrol Üretimi 78 Bin Varil

ENERJİ ÜRETİMİ HIZLANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar’daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda bu bilgiyi paylaştı.

DÜN VE BUGÜN ARASINDAKİ FARK

Bakan Bayraktar, “Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gabar bölgesinde 3 bini aşkın istihdam sağlandığını ve buradaki petrol üretiminin Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

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