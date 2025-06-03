“Gabar’da Patlama Tatbikatı Yapıldı.”

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDA KRİTİK ROL

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı sürecinde önem arz eden Gabar Dağı, zengin petrol rezervleriyle stratejik değerini her geçen gün artırıyor. Yerli üretim kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol üstlenen bu bölge, enerji kaynakları açısından olduğu kadar Türkiye’nin bölgesel etkisini artırması açısından da hayati bir konumda bulunuyor. Gabar, artık yalnızca bir dağ değil, Türkiye’nin geleceğine yön veren stratejik bir merkez haline geldi.

TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu bölgedeki değerin korunması ve olası bir kaza ya da sabotaj durumuna karşı hazırlıklı olunması amacıyla, Şırnak’taki Gabar Dağı’nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde gerçekçi bir tatbikat yapıldı.

NEFES KESEN ANLAR YAŞANDI

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet planı çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, kontrolsüz gaz çıkışı nedeniyle patlama ve yangın senaryoları uygulandı. Tatbikat süresince, heyecan verici anlar yaşandı.

ÇABUK HAREKET ETTİLER

Aldıkları alarmın ardından, Gabar Dağı TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesi çevresinde hızla bir seferberlik durumu oluştu.