Gabar Dağı’nda Kayalıklar, Yaralı Taşındı

ŞIRNAK’TA KAYALIKLARDAN DÜŞEN YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde, kayalıklardan düşerek ciddi şekilde yaralanan bir kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Turkish Petroleum International Company (TPIC) personeli Hüseyin Varol, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

ACİL YARDIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Düşme olayı sonrasında, Şırnak ve Siirt valilikleri koordinesinde bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler yaralıyı taşımakta zorluk yaşadı.

HELİKOPTERLE TAŞINMA GERÇEKLEŞTİ

Bu durum üzerine, Van Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı bir helikopter talep edildi. Yaralı olan Hüseyin Varol, helikopterle bulunduğu alandan alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.