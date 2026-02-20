Gabar Dağı’nda Kış Şartlarına Rağmen Petrol Üretimi Devam Ediyor

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 2017 yılında başlatılan sismik veri toplama çalışmaları, 2021’de gerçekleştirilen petrol keşfi ile yeni bir evreye girdi. 12 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 150 milyon varillik net petrol rezervinin ardından Gabar’da üretim faaliyetleri hızlanmaya başladı.

EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ

TPAO ve Turkish Petroleum International tarafından sürdürülen faaliyetler sonucunda, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın hatıralarının yaşatıldığı sahalarda açılan kuyularla Gabar, “Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi” olarak kabul edilen bir petrol üretim merkezi haline geldi. Günlük olarak 80 bin varil petrol üretilen bölgede, 30 sondaj kulesiyle yeni keşiflerle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Sondaj ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra, sismik çalışmaların da eş zamanlı olarak yürütüldüğü alanda, yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

GABAR’DA KAR İLE MÜCADELE

Yaklaşık 1800 rakıma sahip Gabar Dağı’nın zorlu coğrafyasında, ekipler yılın her günü saat 24 boyunca çalışıyor. Kışın yoğun şartlarında da mesaileri devam ediyor. Yüksek rakım nedeniyle ocak ve şubat aylarında karşılaşılan don, tipi ve kalınlığı 2,5 metreyi geçen karla birlikte 120 personel ve 60 iş makinesi, yol ağını açık tutmak ve sahalarda biriken karı tahliye etmek için mücadele veriyor.

ÜRETİM KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Bu süreçte, iş makineleri yüksek kesimlerde zaman zaman birkaç metreye düşen görüş mesafesine rağmen yolları açıyor; üretim ve sondaj sahalarına giden yollar sürekli açık tutuluyor. Don riskine karşı düzenli tuzlama çalışmaları yapılıyor. Meteorolojik veriler düzenli olarak takip ediliyor ve zorlu arazi şartlarına rağmen alınan önlemler neticesinde üretim kesintisiz devam ediyor.

9 SAHADA GÜNLÜK 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi Nedim Şen, Gabar bölgesinde 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretildiğini aktardı. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra petrol arama ve sondaj çalışmalarının da eşzamanlı olarak sürdüğünü belirten Şen, özellikle kışın ağır hava koşullarıyla mücadele ettiklerini ifade etti. Şen, “Gabar’da 1800 metre rakımı bulan yerlerde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yolları açıyor, tuzlama yapıyor ve üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sondaj ve üretim aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

120 PERSONELLE SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şen, yüksek rakım ve zorlu hava koşullarına rağmen gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek karla mücadelenin üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu dile getirdi. Karla mücadele için yaklaşık 60 iş makinesi ve 120 personelin çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Şen, “Yer yer 2,5 metreyi bulan karla başa çıkıyoruz. Aynı zamanda don riski için de tuzlama yapıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi için üretimin durmaması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.