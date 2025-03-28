Gabar Petrol Üretimi 80 Bin Varili Aştı

GÜNLÜK ÜRETİM 80 BİN VARİLİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük 80 bin varilin üstünde bir üretim gerçekleştirdiklerini belirtti. “99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Bu, Türkiye’deki bütün kuyu verimliliği açısından en yüksek verimlilikte olduğumuz sahalar anlamına geliyor” dedi. Bayraktar, Şırnak’taki Gabar Dağı petrol üretim sahasında, İstanbul ve Ankara’dan gelen mühendislik fakültesi 14 öğrenci ile bir araya gelerek yerli üretim olan Koca Yusuf Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Üretimle ilgili TPAO ve TPIC yetkililerden bilgi alan Bakan Bayraktar, beraberindekilerle birlikte alanı gezdi.

MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI

Bakan Bayraktar, kulenin milli enerji ve maden politikasının önemli bir yerleşim hedefinin canlı örneği olduğunu ifade etti. “Gabar keşfi, 2021 Eylül ayından beri oldukça büyük ilgi görmekte. Bu, çok önemli bir petrol keşfi ve proje” dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfine işaret eden Bayraktar, “Bugün itibariyle günlük 80 bin varili aşan bir üretime çok şükür erişmiş durumdayız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını sona erdirme çabalarının sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, Gabar sahasının yıllık yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sunacağını da belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Bayraktar, bu coğrafyanın geçmişte terörle anıldığını ancak bugün “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilerlediklerini vurguladı. Terörden arındırılan bölgelerde yapılan çalışmaların hızlandığını ve bu çalışmaların neticelerini almaya başladıklarını bildirdi. “Gabar’ın potansiyeli çok yüksek. 80 bin varilleri daha da büyüteceğimize inanıyoruz” diyen Bayraktar, üretimin sürekli olarak artırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini söyledi.

GENÇLERİ GELECEKLE BULUŞTURUYORLAR

Bakan Bayraktar, Gabar’daki çalışmalarla birlikte çalıştıkları personellerle bir araya geldiklerini ve üniversite öğrencilerine bu alanı gösterdiklerini belirtti. “Bugün buradaki çalışanlarımızla iftar yapmaya geldik” diyen Bayraktar, Gabar’ın Türkiye’nin petrol üssü olma yolunda ilerlediğini vurguladı. İncelemelerin ardından TPAO, TPIC ve öğrenciler ile iftar gerçekleştirildi.