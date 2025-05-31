“Gabardan Her Yıl 2 Milyar Dolar Geliyor”

PETROL ÜRETİMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” dedi. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Elektriğin önemine değinen Bakan Bayraktar, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE DİŞA BAĞIMLILIK VE İTHALAT

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu’da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı’ndan yapabilirdik” şeklinde konuştu. Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfine de vurgu yaparak, “Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” dedi.

GABAR’DA PETROL KEŞFİ VE İSTİHDAM

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiğini belirterek, “Gabar’da günde 80 bin varil petrol üretiliyor. Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” diyerek, bu projeyle birlikte bölgedeki 3 bin 200 kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bayraktar, “Bu projenin ekonomik değeri büyük ama bölgedeki çocukların, gençlerin ve kadınların gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve geleceğe dair hayaller var” ifadesini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ VE ELEKTRİK İHTİYACI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji hedefinden bahsederek, “Türkiye, 2010’da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla Akkuyu’da 30 bin kişinin çalıştığı nükleer enerji santrali inşa ediliyor. İnşallah 2028’de tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” dedi.

DESTEKLER VE GELECEK PLANLARI

Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını desteklediklerini ifade ederek, “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz. Doğalgazda yine yüzde 50’nin üzerinde miktar, devlet tarafından karşılanıyor” şeklinde konuştu. Bayraktar, elde edilen kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam edeceklerini belirtti.