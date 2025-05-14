Gabbard İstihbarat Konseyini Yeniledi

GÖREVDEN ALMALAR VE STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) Başkan Vekili Mike Collins ve yardımcısı Maria Langan-Riekhof’un görevine son verdi. The Hill gazetesinin aktardığına göre, Gabbard daha önce Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ofis alanındaki NIC’ın yerini değiştirerek Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) binasına taşıdı.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

ODNI sözcüsü, Collins ve Riekhof’un görevden alınmasına dair yaptığı açıklamada, Gabbard’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile istihbarat camiasının “silah haline getirilmesi ve siyasallaşmasına son vermek” için çalıştığını öne sürdü.

DİREKTÖRÜN GİRİŞİMLERİ GRUBU KURULDU

ODNI 9 Nisan’da, Gabbard’ın talimatı doğrultusunda 18 istihbarat kurumunda görevli personeli ve işleyişi denetleyecek “Direktörün Girişimler Grubu”nun kurulduğunu duyurdu. Grubun, “istihbarat camiasındaki siyasallaşmanın” önüne geçme ve kamu yararına olan bilgilerin gizliliğini kaldırma yönünde öncelikli çalışmalar yapacağı bildirildi.