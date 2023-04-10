Gabonlu Dina’nın ölümü ile ilgili flaş gelişme

Karabük’te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabon uyruklu Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili soruşturmada mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı zanlı 4’üncü kez gözaltına alındı.

Karabük’te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı şüpheli D.A.’nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4’üncü kez gözaltına alındı.

Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ibouanga’nun Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesinin ardından, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dina’nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3’ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.