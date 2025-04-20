Gabriel García Márquez’in Dostluğu Mektupla Başladı

YAZARLAR ARASINDAKİ DOSTLUĞUN BAŞLANGICI

20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatını belirleyecek olan dostluk, bir mektup ile başladı. Ocak 1966’da Gabriel García Márquez, o sıralar “Yüzyıllık Yalnızlık” üzerinde çalışıyordu, Meksika’dan Paris’te bulunan Mario Vargas Llosa’ya ilk mektubunu yazdı. Gastronomi alanında bir önemli bilgi kaynağı olan Şilili-Amerikalı gazeteci Luis Harss, Vargas Llosa’nın adresini ona sağlamıştı. “Sevgili Mario Vargas Llosa: Luis Harss aracılığıyla sonunda adresinizi buldum, Meksika’da bulmak imkânsızdı, özellikle de Carlos Fuentes’in Avrupa ormanlarının hangi bataklığında kaybolduğu şu günlerde.” García Márquez, sinema projeleri ve kitapları hakkında merak ettiklerini paylaştığı mektubunda, bu iletişimin kendilerini bir araya getirecek bir fırsat sunduğunu dile getiriyordu.

DOSTLUĞUN İLK RENKLERİ

García Márquez ve Vargas Llosa, bir buçuk yıl süren mektuplaşmalarının ardından 9 Ağustos 1967’de Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ilk kez bir araya geldi. Vargas Llosa, karşılaşmayı şöyle anlatıyor: “Onun Caracas Havaalanı’na indiği gece tanıştık; ben Londra’dan, o Meksika’dan geliyordu ve uçaklarımız neredeyse aynı anda inmişti.” O geceyi çok iyi hatırladığını söyleyen Vargas Llosa, García Márquez’in uçak korkusundan dolayı tedirgin bir halde olduğunu ve fotoğrafçılar ile gazeteciler arasında rahatsız olduğunu ifade ediyor. Yaşanan bu olaylar, dostluklarının başlangıcını oluşturuyordu, fakat bu dostluk 10 yıldan az sürecekti.

KİTABŞI DOSTLUKTAN MÜREFFEH ARAŞTIRMALARA

Vargas Llosa, Caracas’taki buluşmadan önce García Márquez’in “Yüzyıllık Yalnızlık” adlı romanı hakkında övgü dolu bir eleştiri yazdı. Bu metin, Llosa’nın García Márquez’e olan hayranlığını tetikledi. Eylül 1967’de yapılan bir ziyarette, ikisinin sohbeti “Latin Amerika’da Roman Üzerine Diyalog” adıyla kitaplaştırıldı. Vargas Llosa’nın o dönemde García Márquez onuruna vereceği ikinci oğlu, bu Lima ziyareti sırasında dünyaya geldi. Arkadaşlığı pekiştiren bu dönüm noktalarının yanı sıra, iki yazar, Barselona’da komşu olma şansını elde ettiler. García Márquez, 1967’de ailesiyle Barselona’ya taşındı ve Vargas Llosa da 1970 yılında aynı kente yerleşti.

ARKADAŞLIĞIN SÜRECİ VE GÖLGELENEN DOSTLUK

Dostlukları süresince, Vargas Llosa, García Márquez üzerine derinlemesine makaleler ve çalışmalar yaptı. Ancak 1970 yılbaşı gecesi, özellikle Libre dergisinin kuruluşuyla birlikte, ilişkileri sarsılmaya başladı. Derginin editörlüğü üzerine yapılan tartışmalar sırasında, sosyalist hareketlerle ilgili görüş ayrılıkları belirmeye başladı. “Padilla Olayı” gibi olaylar bu dostluğun sonunu anlamlandıran unsurlar arasında yer aldı. Vargas Llosa ve birçok yazar, Küba hükümetini eleştiren mektup imzaladı. García Márquez ise duruma dair temkinli bir tavır aldı ve bu tavır, dostluklarının temellerinde büyük bir çatlak oluşturdu.

DOSTLUKTAKİ DAHA DERİN SORUNLAR

García Márquez, yozlaşmış bir dünya içinde dostluk tanımının sorgulanmasına neden olan bu süreçte, kişisel yaşamlarında da karmaşalar yaşıyordu. Vargas Llosa’nın başka bir kadına aşık olması, onların ilişkilerini çalkantılı bir duruma sürükledi. 1975 yılında, María Patricia Llosa Barselona’ya geldiğinde, García Márquez ailesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ancak yaşanan olaylardan dolayı dostlukları daha da derin krizler yaşamaya başladı.

SONRICASA HİKAYESİ

2014 yılında García Márquez’in vefatı, Vargas Llosa’nın da öldüğü 13 Nisan günü, birçok eleştirmen ve edebiyat sever için bu iki edebiyat devinin arasındaki ahde vefanın nereye gideceğinin merak edilmesine neden oldu. Edebiyat tarihindeki bu derin ayrılığın ötesinde, belki de zaman, geçmişte yaşanan olayların ardındaki duygusal yoğunluğu yeniden değerlendirmek için bir fırsat sunar.