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Gabriel Sara Galatasaray’a Veda Ediyor

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TRANSFER SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Yıldız futbolcu Gabriel Sara, yaz transfer döneminde Galatasaray tarihine geçen bir ücretle 18 milyon euro karşılığında takıma katıldı. Sarı kırmızılılarda orta sahada önemli bir rol üstlenen 25 yaşındaki futbolcu, kazanılan şampiyonluğun asıl mimarlarından biri oldu.

MANCHESTER CITY DEVREDE

Başarılı bir sezonu geride bırakan Gabriel Sara için Premier Lig’den büyük bir kulüp hareketlenmeye başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray’a veda etme aşamasına çok yaklaştı. İddialara göre, İngiliz ekibi Manchester City, orta saha transferi için listenin başında Gabriel Sara’yı tutuyor. Kulislerde bu konuyla ilgili konuşmalar hız kazandı.

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