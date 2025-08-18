Haberler

Gabriel Sara İçin Karar Verildi

GALATASARAY’DA GABRIEL SARA İÇİN KARAR VERİLDİ

Galatasaray’daki etkili performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara, birçok İngiliz kulübünün ilgisini çekiyor. 2024 yazında Norwich City’den 18 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı ekibe katılan Gabriel Sara, gösterdiği başarılı oyun sayesinde büyük takdir topladı.

PREMIER LİG TAKIMLARINI CEZBEDİYOR

Bu yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, Premier Lig kulüplerini kendi etrafında topluyor. Gabriel Sara’nın geleceği ise hala belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi bu konu hakkında bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için astronomik bir teklif gelmediği sürece onu kadrosunda tutmayı planlıyor.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

