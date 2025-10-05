Haberler

Gabriel Sara’ya Suriye Milli Takımı’ndan Teklif Geldi

FUTBOLCU GABRIEL SARA’YA SURİYE MİLLİ TAKIMINDAN TEKLİF

Brezilya doğumlu olan ve anne tarafından Suriye kökeni bulunduğu öne sürülen futbolcuya, Suriye Milli Takımı’ndan teklifler geldiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler doğrultusunda Gabriel Sara’nın Suriye Milli Takımı’nı seçip seçmeyeceği merak ediliyor. Oyuncunun vatandaşlık durumu ve gelecekteki tercihleri araştırılıyor.

SURİYE KÖKENİ VE AİLE DURUMU

Gabriel Sara’nın anne tarafından Suriye kökeni olduğu iddia ediliyor. Brezilya’da doğan futbolcunun ailesinin bir kısmının Orta Doğu kökenli olduğu konusundaki iddialar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, Suriye Milli Takımı, Gabriel Sara’ya resmi bir davet göndermiş durumda.

Brezilyalı oyuncunun, gelen teklifi değerlendirmek için süre istediği ve bu konudaki kararını henüz netleştirmediği belirtiliyor. Gabriel Sara’nın Suriye Milli Takımı’na katılıp katılmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.