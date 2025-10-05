Gabriel Sara’ya Suriye Milli Takımı’ndan Teklif Geldi

FUTBOLCU GABRIEL SARA’YA SURİYE MİLLİ TAKIMINDAN TEKLİF

Brezilya doğumlu olan ve anne tarafından Suriye kökeni bulunduğu öne sürülen futbolcuya, Suriye Milli Takımı’ndan teklifler geldiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler doğrultusunda Gabriel Sara’nın Suriye Milli Takımı’nı seçip seçmeyeceği merak ediliyor. Oyuncunun vatandaşlık durumu ve gelecekteki tercihleri araştırılıyor.

SURİYE KÖKENİ VE AİLE DURUMU

Gabriel Sara’nın anne tarafından Suriye kökeni olduğu iddia ediliyor. Brezilya’da doğan futbolcunun ailesinin bir kısmının Orta Doğu kökenli olduğu konusundaki iddialar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Son günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, Suriye Milli Takımı, Gabriel Sara’ya resmi bir davet göndermiş durumda.

Brezilyalı oyuncunun, gelen teklifi değerlendirmek için süre istediği ve bu konudaki kararını henüz netleştirmediği belirtiliyor. Gabriel Sara’nın Suriye Milli Takımı’na katılıp katılmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.