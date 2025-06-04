Gadir Hum Bayramı Resmi Tatil Talep Ediliyor

İHD HATAY ŞUBESİNDEN RESMİ TATİL TALEBİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi, Arap Alevi toplumu için tarihi ve inançsal anlamda önemli bir yer tutan Gadir Hum Bayramı’nın, 13 Haziran itibariyle resmi tatil olarak kabul edilmesini istiyor. İHD Hatay Şubesi sözcüsü Servet Üstün Akbaba, bu talebi destekleyerek “Bir toplumda bir kesimin dini bayramı resmi tatil olarak tanınırken, diğer kesimlerin kutsal günlerinin tanınmaması; eşit yurttaşlık ilkesinin açıkça ihlali, anayasal düzeyde ayrımcılık anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

GADİR HUM BAYRAMI’NIN ANLAMI

Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Akbaba, Gadir Hum Bayramı’nın sadece bir dini ritüel olmadığını, Arap Alevi inancının toplumsal adalet, temsil ve emanet bilincinin tarihsel temeli olduğunu vurguladı. “Arap Alevi toplumu için tarihsel ve inançsal hafızasında derin bir yere sahip olan Gadir Hum Bayramı’nın, 13 Haziran itibariyle resmi tatil olarak kabul edilmesini bir hak talebi olarak kamuoyuna duyuruyoruz. Türkiye’de milyonlarca Arap Alevi yurttaşın yaşadığı bir gerçekliktir. Ne var ki bu topluluk, uzun yıllardır kamusal alanda görünmez kılınıyor” şeklinde dedi.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VE EŞİTLİK

Akbaba, Arap Alevi yurttaşların her yıl coşkuyla karşıladığı Gadir Hum Bayramı’nın, birçok öğrenci, öğretmen, memur ve işçinin izin almak zorunda kalmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun yalnızca inanç özgürlüğünün değil, aynı zamanda çalışma yaşamında eşitliğin de ihlali olduğunu ifade etti. Akbaba, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 24. maddeleri açıkça, din ve inanç özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, herkesin inancını yaşama ve ifade etme hakkını tanır” dedi.

Akbaba, Gadir Hum Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesinin, Arap Alevi toplumunun taleplerine yanıt vermekle kalmayıp, Türkiye’de farklı inançların bir arada yaşayacağı bir toplumsal düzenin oluşturulmasına da katkı sunacağını vurguladı. “İnançlara saygı, sadece bir etik ilke değil; toplumsal barışın ve demokratikleşmenin temeli” ifadelerini kullandı.