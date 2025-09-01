Gafur Uzuner, Şile’de huzurlu yaşam sürüyor

ŞİLE’DE HUZURLU BİR YAŞAM

Türk televizyon dünyasının tanınmış ismi Gafur Uzuner, yoğun şehir yaşamından uzak, Şile’nin yeşil ormanları içinde sakin bir hayat sürüyor. “Çiçek Taksi” dizisindeki Niyazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmış olan, son olarak “İnci Taneleri” dizisinde Laz Şükrü rolüyle izleyici karşısına çıkan sanatçı, yaklaşık 25 yıl önce, kendi elleriyle inşa ettiği dağ evinde yaşıyor.

KÜÇÜK BİR CENNET

Uzuner’in evinin en özelliği, elbette ki bahçesi. Meyve ağaçlarının gölgesinde yer alan, heykeller ve süs havuzlarıyla zenginleştirilen geniş alan, sanatçının deyimiyle adeta “küçük bir cennet” gibi. Doğanın sesini dinleyerek hamaklarda dinlenmek ve sanat üretmek, burada gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. İç mekân ziyaretçilerini otantik bir atmosferle karşılıyor. Ahşap kirişler, büyük taş şömine, sedir koltuklar ve özel tasarım mobilyalar, mekâna hem köy evi havası hem de sıcak bir ortam katıyor.

EVE YANİ SALONUNUN HİKAYESİ

Şöminenin çevresinde yer alan bakır kaplar, el yapımı tablolar ve yer minderleri, her köşeyi farklı bir hikâyeye dönüştürüyor. Uzuner, yaklaşık 25 yıl önce satın aldığı arsaya kendi zevkine uygun dört oda ve bir salon olan bu evi yapma sürecini, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında şöyle ifade ediyor: “Bir dizi projesi için Şile’ye geldiğimde üç buçuk ay burada çalıştım. O günlerde bu araziyi aldım, ardından üzerine evimi yaptım. 25 yıldır da burada yaşıyorum. Bana hem huzur hem de ilham veriyor.”