Gagavuzya Başkanı Gutsul’dan Destek Çağrısı

GAGAVUZYA BAŞKANI’NDAN YARDIM TALEBİ

Moldova’da gözaltına alınan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e serbest bırakılması için yardım çağrısında bulundu. Gutsul, 3 gündür gözaltında tutulduktan sonra avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’dan destek istedi. Gutsul, “Yüreğimde derin bir acıyla ve adalete olan sarsılmaz inancımla tamamen uydurma suçlamalarla konulduğum Moldova’daki gözaltı merkezinden size sesleniyorum. Bu gözaltı, sadece bir siyasi baskı eylemi değil, aynı zamanda Kişinev’in Gagavuzya özerkliğini ve halkımızın kendi geleceğini tayin etme hakkını zayıflatmaya yönelik sistematik bir planının parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ADI KONUŞMALARDA BASKI UYGULAMASI

Gutsul, Moldova makamlarının Kişinev ile halkının 30 yıl önce iç çatışmanın barışçıl çözümü çerçevesinde yaptığı toplumsal sözleşmeyi yok etmeye çalıştığını dile getirdi. Gutsul, “Büyük Türkiye’nin lideri olarak siz, dünya genelinde Türk halklarının haklarını savunma noktasında defalarca ilkesel bir duruş sergilediniz. Bugün dil ve kültür açısından kardeşleriniz olan Gagavuz halkı, sizin desteğinize acilen ihtiyaç duymaktadır.” dedi. Ayrıca, Kişinev’in Gagavuzya’nın anayasal özerklik güvencelerini ihlal ettiğini vurgulayarak, Erdoğan’dan Gagavuz halkına yönelik siyasi baskıları kınamasını ve kendisinin serbest bırakılmasına dair desteğini isteme çağrısında bulundu.

PUTİN’E YAPILAN ÇAĞRI

Gutsul, Rusya lideri Vladimir Putin’e de çağrıda bulundu. Moldova hükümetine baskı yapmak için “tüm diplomatik, politik ve yasal mekanizmaları” kullanmasını talep etti. Gözaltına almanın Gagavuzya’nın haklarına ve kimliğine “açık bir saldırı” olduğunu belirten Gutsul, Putin’den Gagavuz özerkliğinin Moldova içindeki özel statüsüne destek vermesini istedi.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ BELİRSİZLİĞİNDE KALDI

Gutsul’un gözaltına alınma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gutsul’un gözaltına alınmasına tepki göstererek, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu’nun siyasi rakiplerine yönelik “açık baskı taktikleri” kullandığını ifade etti. Peskov, “Kremlin, Gagavuzya lideri Gutsul’u gözaltına alan Moldova makamlarının eylemlerini kınıyor. Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli” şeklinde konuştu. Moldova’da savcılık, Gutsul’u Rusya’dan gelen fonları yasaklı olan Rus yanlısı Shor Partisi’ne aktarmakla suçlamıştı. Gagavuzya, Moldova’ya bağlı özerk bölge olarak 140 bin kişilik çoğunluğu etnik Türklerden oluşuyor ve son seçimleri kazanan Gutsul, Rusya’ya yakınlığı nedeniyle Moldova’nın Avrupa yanlısı hükümetiyle anlaşmazlık yaşıyor.