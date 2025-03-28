Gagavuzya Valisi’nin Moldova’da Gözaltına Alınması

İstanbul — Moldova, uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken bir olayla gündeme geldi. 1994 yılında Türkiye’nin diplomasik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin Valisi Evghenia Gu?ul, 25 Mart’ta ülkemize planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gu?ul, Gagavuzya ile Küresel Gazetecilik Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirip Türkiye’deki paydaşlarla ortak projeleri geliştirmeyi amaçlıyordu. Ancak, 72 saat süren gözaltı süreci, Moldova’daki demokratik yönetim anlayışı ve bölgesel özerklik konusundaki endişeleri artırdı.

Haksız Gözaltı Süreci

Evghenia Gu?ul’un avukatı Serghei Moraru, yaptığı açıklamada “Siyasi zulmün açıkça tırmanmasıyla, başlangıçta Gu?ul’u 2023 seçimleriyle ilgili şüpheli suçlamalarla gözaltına alan Moldova yetkilileri, şimdi şok edici bir şekilde yeni iddialar uydurarak, devam eden yasadışı gözaltını meşrulaştırmak için organize suç gruplarından fon aldığını iddia ettiler. Bu kasıtlı bir kafa karışıklığı, ilgili kamu kurumlar arasında kaos yaratma girişimi olarak görünüyor. İddialar asılsız ve hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Haksız bu gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz.” demiştir. Türkiye ile tarihi, kültürel ve ekonomik derin bağlara sahip Gagavuzya, ülkemizin eğitim, altyapı geliştirme ve ekonomik kalkınma alanındaki desteğinden yıllardır istikrarlı bir şekilde faydalanıyor. Türkiye, Gagavuzya’nın Moldova içindeki özerkliğini her zaman güçlü bir şekilde savunuyor ve bölgenin kendi kendini yönetme, yerel kalkınma haklarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyor.

Moldova’nın Merkezî Yönetim Baskıları

Gagavuzya Özerk Bölgesi Valisi Evghenia Gu?ul, Türkiye ile kültürel alışverişleri teşvik ederek ve ekonomik ve sosyal işbirliklerini genişleterek bu bağların güçlendirilmesine önemli katkılarda buluyor. Ancak Gu?ul’un gözaltına alınması, Moldova’nın merkezi yönetiminin Gagavuzya liderliğine yönelik baskısının çarpıcı bir örneği haline geliyor. 2023 seçimlerinden bu yana özerkliğini kısıtlamaya yönelik bir dizi yasal ve siyasi zorlukla karşılaşan Gagavuzya, bu baskılarla da mücadele ediyor. Moldova yetkilileri, bütçe kaynaklarını bloke ederek ve uluslararası ortaklıkları engelleyerek bölgenin bağımsız karar alma yetkisini kısıtlamaya devam ediyor. Gözaltı sürecinin belirsiz koşullarda gerçekleşmesi, gerginliği artırıyor. Ancak bu sürecin arka planında geçmiş dönemdeki uluslararası anlaşmazlıkların da etkisi bulunuyor.

Yerel Destek Çağrısı

Gagavuzya Halk Meclisi (NSC) temsilcileri, Moldova yetkililerinden “Başkan Evghenia Gu?ul’un derhal serbest bırakılmasını” talep etti ve Kişinev’de akredite olan yabancı diplomatların duruma müdahale etmesini istediler. Gözaltı sürecine karşı tepkiler artarken, yerel halkın da Gu?ul’un serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu görülüyor.