GAGİAD 32. Yılını Kutladı. Başarı Dileriz

GAGİAD’IN 32. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, derneğin 32. yıl dönümüne yönelik bir mesaj yayınladı. Konukoğlu, “1993 yılında Gaziantep’in genç ve vizyoner iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), bugün 32. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyor” dedi.

ETKİ ALANIMIZI BÜYÜTÜYORUZ

Kuruluşundan bu yana şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlenen GAGİAD, bu süreçte “fikirlerin paylaşıldığı, ortak değerlerin üretildiği ve güçlü bir dayanışma kültürünün benimsendiği bir yapıya dönüşmüştür” diyen Konukoğlu, derneğin vizyonunu “çağın ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir kalkınma odaklı ve yenilikçi bir genç iş dünyası oluşturmak” olarak belirtti. Ayrıca, “Bugün bu vizyonu, üyelerimiz arasında oluşan güçlü sinerjiyle birlikte hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

GELECEK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ

Konukoğlu, geçmiş 32 yıl boyunca “girişimciliğin teşviki, sanayi ve ticaretin gelişimi, kadınların iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi, çevre bilinci, kültür-sanat desteği ve sosyal sorumluluk” gibi alanlarda birçok proje ürettiklerini belirtti. Eğitim programları, sektörel analizler ve ulusal-uluslararası iş birlikleriyle GAGİAD’ın etki alanını “her geçen gün büyüttüklerini” ifade eden Konukoğlu, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sosyal etki odaklı çalışmalarına da ivme kazandırdıklarının altını çizdi. Geçmişle geleceği birleştirmeye yönelik projelerin önemine de değinen Konukoğlu, “GAGİAD olarak, genç iş insanlarının gelişimi, şehrimizin kalkınması ve toplumsal fayda için dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.