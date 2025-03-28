GAGİAD’dan Ramazan Bayramı Mesajı

MESAJIN İÇERİĞİ

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Konukoğlu, yayımladığı mesajda, “Tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi. Ramazan ayı boyunca sabır ve hoşgörünün önemine vurgu yaparak, yardımlaşmanın ve paylaşmanın anlamına dikkat çekti.

BAYRAMIN ÖNEMİ

Toplumdaki dayanışma ruhunun pekişeceğine inandığını belirten Konukoğlu, “Bayramlar, yalnızca birer kutlama değil, insanları bir araya getiren, ortak değerler etrafında birleşmemizi sağlayan, manevi bir yenilenme fırsatıdır” ifadesini kullandı. Konukoğlu, genç iş insanları olarak Ramazan Bayramı’nı ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama sorumluluğuyla karşıladıklarını da ekledi. İş dünyasında dayanışma ve iş birliği kültürünü benimseyerek, daha güçlü bir Türkiye inşa etme hedeflerinden söz etti.

Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm geçmişleri rahmetle andığını belirten Konukoğlu, Gaziantep halkı ve milletin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.