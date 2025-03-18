Galaksilerin Aynı Yönde Dönmesi Şaşkınlık Yarattı

NASA’NIN GİZEMİ AYDINLATAN BULGUSU

NASA’nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) verilerini analiz eden araştırmacılar, oldukça ilgi çekici bir gizem keşfetti. Araştırmalar, galaksilerin çoğunun aynı yönde döndüğünü gösteriyor. Daha önce tahmin edilemeyen bu veriler, aslında yaşadığımız evrenin bir kara deliğin içinde yer aldığı anlamına gelebiliyor. JWST, Büyük Patlama’dan yalnızca 300 milyon yıl sonra uzaktaki galaksilerden yayılan kızılötesi ışığı yakalayabiliyor. Bu özellik, diğer teleskoplara göre çok daha uzak geçmişe ve evrenin ilk zamanlarına erişim sağlıyor. Ancak bu güçlü gözlem yeteneği, yeni gizemler ve soruları da beraberinde getirmekte.

GALAKSİLERİN DÖNÜŞ YÖNLERİ

Kansas Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, ekip JWST’nin gözlemlediği galaksilerden 105’inin (yüzde 40) saat yönünün tersine, 158’inin (yüzde 60) ise saat yönünde döndüğünü tespit etti. Royal Astronomical Society’nin Monthly Notices dergisinde yayınlanan çalışmada, “Eğer gözlemler evrenin yapısını gerçekten yansıtıyorsa, erken evrenin galaksilerin dönme yönleri açısından daha homojen olduğu ve zamanla daha kaotik bir yapı kazandığını söyleyebiliriz,” ifadeleri yer aldı.

KARA DELİK KOZMOLOJİSİ

Araştırmanın yazarlarından bilgisayar bilimci Lior Shamir, bu fenomenin nedenine dair bir olasılık sundu. Shamir, evrenin, kendisinden daha büyük bir yapı içerisinde yer aldığı ve bu büyük yapının bir kara deliğin içinde bulunduğu yönünde bir görüş olduğunu belirtti. Shamir, “Açıklamalardan biri, evrenin döne döne doğmuş olmasıdır. Bu, tüm evrenin bir kara deliğin iç kısmında bulunduğunu varsayan kara delik kozmolojisi gibi teorilerle uyumlu,” dedi. IFL Science’a verdiği röportajda, “Eğer evren gerçekten döne döne doğmuşsa, bu durum kozmos hakkındaki mevcut teorilerin eksik olduğu manasına gelmektedir,” şeklinde eklemelerde bulundu.