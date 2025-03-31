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Galata Köprüsü’nde Bayram Yoğunluğu Yaşandı

GÜZEL HAVADA BALIK AVI

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Galata Köprüsü, olta balıkçıları ile dolup taştı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, oltalarını suya bırakıp bayramın keyfini çıkarmaya başladı. Bu özel günde, İstanbul’da güneşli havanın tadını çıkaran balıkçılar, köprüyü adeta doldurdu.

BALIKÇILAR KÖPRÜYÜ SARDI

Oltalarını ve kovalarını alarak Galata Köprüsü’ne gelen balıkçılar, Boğaz’ın serin sularında yemlerini bıraktı. Köprü üzerinde yoğun bir kalabalık oluşan balıkçılar, hem balık tutmanın mutluluğunu yaşadı hem de sıcak yaz havasının tadını çıkardı. Gün boyunca çeşitli balık avlayanlardan bazıları kova dolusu balık tutarken, bir kısmı ise muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde sohbet etmeyi tercih etti.

HIZMET VE TİCARET YAPMAK

Bayramın ikinci gününü güzel bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Yunus Kartal, “Emekliyim buraya gelip balık tutup satıyorum. Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Kafa dinlemeye geldik. Her sene gelirim. Balık olarak izmarit, istavrit ve sardalya var. Ben de izmarit ve sardalya tuttum. Allah bereket versin” şeklinde konuştu.

EĞLENMEK İÇİN GELDİLER

Tuttuğu balıkları yiyeceğini ifade eden Evliya Sezer, “Buraya eğlenmeye geldik. Buraya hobi olarak hep gelirim. Bugün hava çok güzel. Biraz balık tuttum. Ama poşete koydum, balıkları kova getirmedim. Nasip olursa akşam balıkları yiyeceğiz” dedi.

– İSTANBUL

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