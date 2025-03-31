Galata Köprüsü’nde Bayramda Olta Balıkçıları Yoğunluğu

GÜZEL HAVA BALIKÇILARI ÇEKTİ

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Galata Köprüsü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Güzel havayı değerlendiren İstanbullular, oltalarını denize bırakarak bayramın tadını çıkardı. Bu günde, köprüde yoğun bir kalabalık oluştu. Oltalarını ve kovalarını alarak gelen balıkçılar, Boğaz’ın serin sularında yemlerini bırakmayı tercih etti. Balıkçılar, hem balık tutarak keyif aldı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Gün boyunca süren balık avında bazıları kovalarını ağlarla doldururken, bazıları ise manzara eşliğinde sohbet etmeyi tercih etti.

YARDIMCI YORUMLARLA RENGARENK GÖRÜNTÜLER

Bayramın ikinci günü güzel olmayı da fırsat bilen Yunus Kartal, “Emekliyim buraya gelip balık tutup satıyorum. Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Kafa dinlemeye geldik. Her sene gelirim. Balık olarak izmarit, istavrit ve sardalya var. Ben de izmarit ve sardalya tuttum. Allah bereket versin” dedi.

EĞLENCE VE HOBİ

Diğer bir balıkçı Evliya Sezer, tuttuğu balıkları yiyeceğini belirtirken, “Buraya eğlenmeye geldik. Buraya hobi olarak hep gelirim. Bugün hava çok güzel. Biraz balık tuttum. Ama poşete koydum, balıkları kova getirmedim. Nasip olursa akşam balıkları yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu şekilde Galata Köprüsü’nde hem balık avı hem de güzel bir gün geçirmek için birçok kişi bir araya geldi.