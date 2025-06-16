Galata Kulesi’nde Genç Adam Düştü

GALATA KULESİ’NDEN DÜŞEN GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 08.45 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi’nde gerçekleşti. Genç adam N.G., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kuleden düştü. İlk belirlemelere göre, N.G.’nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevredekileri uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, 22 yaşındaki N.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. N.G.’nin düşüşünün sebebi üzerine araştırmalar devam ediyor ve intihar olasılığı en çok değerlendirilen durum olarak öne çıkıyor.