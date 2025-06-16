Galata Kulesi’nde İntihar İhtimali Var

Olayın Gelişimi

Olay, sabah saat 09.00 civarında Galata Kulesi çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; bu sabah Galata Kulesi’ne gelen Naci G., henüz nedenini bilinmeyen bir sebeple düşüş yaptı. Çevrede bulunan kişiler hemen durumu yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbarın ardından olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek halkın olay yerinden uzak durmasını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 22 yaşındaki Naci G.’nin hayatını kaybettiği saptandı.

İnceleme ve İhtimaller

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmaları tamamladıktan sonra, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Naci G.’nin intihar etmiş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu öğrenildi. Bu durum, soruşturmanın nasıl şekilleneceğini etkileyecek gibi görünüyor.