Galata Kulesi’nde Işık Gösterisi Yapıldı

GALATA KULESİNDE IŞIK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’un fethinin 572. yılı sebebiyle Galata Kulesi’nde özel bir ışık gösterisi düzenliyor. Vatandaşlar bu etkinliğe büyük bir ilgi gösteriyor. Akşam saatleriyle birlikte başlayan kutlamalarda, Galata Kulesi’nde özel ışık oyunları sergilendi.

IŞIK GÖSTERİSİNDE TÜRK BAYRAĞI VE YAZILAR YANSITILDI

Gösteride, kule üzerine dalgalanan Türk bayrağı ile “İstanbul’un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun – 1453” yazısı yansıtılıyor. Bu görsel şölende, ışıkların etkisiyle kule kırmızı renge bürünürken, yerli ve yabancı turistler gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmiyor.