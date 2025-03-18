Galata Kulesi’ne Çanakkale Zaferi Yansıması

KAMPANYA İLE ÇANAKKALE RUHU YAŞATILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni özel bir etkinlikle kutladı. Bu etkinlik kapsamında, İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen video haritalama ile “Çanakkale Ruhu”nun yaşatılması amaçlanıyor. Çanakkale’de yazılan bu önemli destan, yalnızca bir askeri zafer değil, Türk milletinin birlik, cesaret, azim ve kararlılığının ebedi simgesi olarak günümüzde de ışık tutmaya devam ediyor.

GALATA KULESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİK

Video gösterimi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle Galata Kulesi’nde yer aldı. Bu etkinlik, Çanakkale’de yazılmış olan destanı anlatarak evrensel bir tarih ve kahramanlık mirası oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Yapılan çalışmayla, Mehmetçik’in hatırasının ve manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin temeli olan Çanakkale Zaferi’nin yüksek ruhunun kuşaklar boyunca yaşatılması amaçlanıyor.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE VURGU

Bu tür etkinlikler, geçmişte gerçekleştirilen kahramanlıkları anmak ve Türk milletinin bir arada durma gücünü vurgulamak için oldukça önemli bir yer tutuyor. Çanakkale Zaferi, ulusun bağımsızlığının ve birliğinin simgesi olarak günümüzde de önemini koruyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde, tarih bilinci ve milli değerler güçlendiriliyor.