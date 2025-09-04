Galata Spor, Kupada 2’nci Tura Geçti

GALATA SPOR’UN TARİHİ DÖNÜŞÜ

33 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönen Galata Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur maçında deplasmanda 2’inci Lig temsilcisi Kırklarelispor’u eleyerek 2’nci tura adını yazdırdı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Galata Spor, ikinci yarıda bulduğu gol ile eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında altyapısından yetişen genç oyuncusu Mustafa Bahadır Öztürk’ün attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrılan Galata Spor, güçlü rakibini elemeyi başardı.

KUPADA DİMDİK YOLUNA DEVAM EDİYOR

Galata Spor, kupada yoluna devam ederken, altyapıdan gelen oyuncusunun kritik golü camiayı ekstra bir gurur ile doldurdu. Maç sonunda bir açıklama yapan Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, “33 yıl aradan sonra yükseldiğimiz 3. Lig’de ilk resmi karşılaşmamızı Kırklarelispor ile oynadık. Galata Sporumuza yakışır bir oyunla adımızı 2’nci tura yazdırdık. Emeği geçen teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Akgül buna ek olarak, hafta sonu oynanacak Edirnespor maçı öncesinde taraftarları tribünlere davet etti.

GÜÇLÜ BİR MİRAS BIRAKMA HEDEFİ

Yeni sezon hakkında mesaj veren Akgül, Galata Spor’un sıradan bir kulüp olmadığını, köklü geçmişi, değerleri ve kimliğiyle Türk futbolunun en saygın camialarından biri olduğunu vurguladı. Asıl mücadelenin sadece profesyonel liglere yükselmek değil, bu liglerde kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmak olduğunu belirten Akgül, “Galata Spor’un hak ettiği profesyonel liglerde en iyi yere ulaşması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.