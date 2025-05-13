Galataport Jazz, 14-15 Haziran’da

GALATAPORT JAZZ ETKİNLİĞİ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Galataport İstanbul’un düzenlediği “Galataport Jazz”, 14-15 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Galataport İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, caz dünyasının önde gelen isimlerinden Benjamin Clementine, Richard Bona ve daha birçok sanatçı etkinlikte sahne alacak.

AÇILIŞ KONSERİ VE İLK GÜN KÜLTÜR ZİYAFETİ

Festivalin açılış konserini caz sanatçısı Selen Beytekin verecek. İlk gün, söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ile İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu Benjamin Clementine de müzikseverlerle bir araya gelecek.

Etkinliğin ikinci günü, Queens College’da Sheila Jordan’dan eğitim alarak okulun ilk Türk mezunu olan Elif Çağlar’ın konseriyle başlayacak. Ardından Emma Smith, müzik ziyafetini sürdürecek. Tüm etkinlikler ücretsiz ve herkesin katılımına açık. Festivalin kapanış konserinde ise Grammy ödüllü bas gitarist ve besteci Richard Bona sahne alacak.