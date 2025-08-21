Galatasaray, 11.7 Milyon Euro Kazandı

GALATASARAY’IN TRANSFER STRATEJİSİ

Süper Lig takımı Galatasaray, bu sezonun başında Bayern Münih’ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane’nin maliyetini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata, Derrick Köhn ve Przemyslaw Frankowski gibi oyuncuların takımdan ayrılması ile önemli bir adım attı. Bu gelişme, yabancı kontenjanını açmanın yanı sıra, kadronun maaş yükünden kurtulmasını da sağladı.

Italya’nın Como takımına transfer olan Alvaro Morata’dan 5 milyon euro tazminat elde eden Galatasaray, Bundesliga’ya geçen Derrick Köhn ile de 4 milyon euro bonservis geliri sağladı. Ayrıca, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e kiralanan Frankowski’den 2.7 milyon euro kazanç sağladı. Tüm bu transferlerle birlikte Galatasaray, toplamda 11.7 milyon euro gelir elde etti.

Galatasaray bu gelirler sayesinde Leroy Sane’nin yıllık maliyetini karşılamış oldu. Sane’nin maliyeti 12 milyon euro’yu buluyor. Bu stratejiyle, kulüp hem finansal açıdan rahatladı hem de takım dengelerini koruyarak sezon hedeflerine odaklanma fırsatı bulmuş oldu.