Galatasaray, 15 Maçlık Galibiyet Serisi

GALATASARAY’IN GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça yükseltiyor. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maçı 3-1’lik skorla kazandı.

GALİBİYETLERİ SÜREKLİ HALE GETİRİYOR

Bu son galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takım, resmi maçlar üzerindeki galibiyet serisini kesintisiz 15 maça çıkardı. Cimbom, sonraki mücadelelerine güçlü bir motivasyonla devam ediyor. Son puan kaybını ise 29 Mart’ta Beşiktaş ile oynanan derbide yaşayarak, o tarihten itibaren Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere çıktığı tüm 15 maçı kazanmış durumda.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

