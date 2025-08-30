Galatasaray, 15 Maçlık Galibiyet Serisi

GALATASARAY’IN GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça yükseltiyor. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maçı 3-1’lik skorla kazandı.

GALİBİYETLERİ SÜREKLİ HALE GETİRİYOR

Bu son galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takım, resmi maçlar üzerindeki galibiyet serisini kesintisiz 15 maça çıkardı. Cimbom, sonraki mücadelelerine güçlü bir motivasyonla devam ediyor. Son puan kaybını ise 29 Mart’ta Beşiktaş ile oynanan derbide yaşayarak, o tarihten itibaren Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere çıktığı tüm 15 maçı kazanmış durumda.