Galatasaray, 18 Eylül’de Frankfurt’la karşılaşacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI BAŞLIYOR

Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında heyecan dolu bir serüvene hazırlanıyor. Almanya’nın güçlü temsilcisi Eintracht Frankfurt ile aynı gruba düşen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye’yi gururla temsil ederek bu turnuvada yer alacak. Lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak olan Galatasaray’ın bu maçlarının yarısı deplasmanda, diğer yarısı ise kendi stadyumunda gerçekleşecek.

İLK MAÇ ALMANYA’DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki ilk sınavına Almanya’nın Eintracht Frankfurt’un deplasmanında çıkacak. 18 Eylül’de oynanacak olan bu kritik mücadele, sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında iddialı bir başlangıç yaparak, güçlü rakibi karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu dev maç, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Galatasaray, bu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmek için mücadele edecek. Yüksek tempolu geçmesi beklenen karşılaşma, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz kesinleşmemişken, canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgileri için arayışa geçti. Yayıncı kuruluşla ilgili detayların kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor.