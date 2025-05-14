Galatasaray, 19. Şampiyonluk Kutlandı Şırnak’ta

GALATASARAY’IN KUPA ZAFERİ

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek 19. kez şampiyonluk yaşadı. Maç sona erdiğinde Şırnak’ın sokakları taraftarlarla doldu. Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın zaferi sonrası Şırnak’ta taraftarlar büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KUTLAMA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 19. kez kupayı kazanmayı başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Şırnak Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, “şampiyon Galatasaray” tezahüratları yapmaya başladı. Bugün araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu atan taraftarlar, meşale yakıp ve siren çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.